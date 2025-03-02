حصان الكارو دهس قدمه.. سائق دليفري يقتل فكهاني في مشاجرة بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

قتل سائق دليفري، بآلة حادة، بائع فاكهة أثناء مشاجرة نشبت بينهما في محافظة الشرقية. ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بمصرع مواطن طعنًا بسلاح أبيض في منطقة كفر الإشارة التابعة لدائرة قسم شرطة ثانِ الزقازيق.

وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد حسن أباظة، رئيس مباحث القسم، إلى موقع الحادث، حيث تبين مقتل المواطن السيد. م. م، البالغ من العمر 58 عامًا، ويعمل بائع فاكهة، على يد شاب يُدعى محمد. س، 23 عامًا، يعمل سائق دليفري.

وكشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين الطرفين بعدما دهس حصان يجر عربة كارو قدم سائق الدليفري أثناء مرور الفكهاني في الشارع، ما أدى إلى تبادل الألفاظ الحادة بينهما، قبل أن يستل المتهم سلاحًا أبيض من بين طيات ملابسه ويوجه طعنة إلى الفكهاني، الذي نُقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته رغم محاولات إسعافه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.