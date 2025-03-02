مستشفى أسوان الجامعي يجري عملية جراحية دقيقة لمصاب بطلق ناري في الرأس

أسوان – إيهاب عمران:

استقبل قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أسوان الجامعي، حالة طارئة لمريض يبلغ من العمر 37 عامًا، مصابًا بطلق ناري في الرأس.

وأدى هذا الطلق إلى كسر متعدد في عظام الجمجمة، مما تسبب في تهتك أغشية المخ ونزيف حاد داخل المخ، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلاً لإنقاذ حياته.

وقال الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، إن المريض وصل المستشفى في حالة إعياء شديدة وكان يعاني من نزيف داخل خلايا المخ، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، إدخاله إلى غرفة العمليات خضوعه لجراحة دقيقة لاستخراج المقذوف الناري من داخل المخ، فضلاً عن إصلاح الكسور العظمية والتهتك في أغشية المخ، وذلك بهدف الحفاظ على حياة المريض.

وأضاف الدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة الدقيقة يتكون من عدد من الأطباء المتخصصين في جراحة المخ والأعصاب، بقيادة الدكتور أحمد بكير سعد، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور حسين عبد الحليم حسين، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب.

وأوضح الدكتور خالد إسماعيل رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، أن المريض لا يزال في غرفة العناية المركزة، يتلقى الرعاية الطبية والمتابعة المستمرة بعد التدخل الجراحي، وحالته بدأت في التحسن وهو في حالة مستقرة حاليا.