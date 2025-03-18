محافظ المنيا يهنئ سناء فؤاد لفوزها بلقب الأم المثالية: نموذج مشرف للمرأة المصرية

المنيا – جمال محمد:

هنأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المهندسة سناء فؤاد إلياس، ابنة مركز مطاي، خلال اتصال هاتفي، بمناسبة فوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ضمن مسابقة الأمهات المثاليات التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2025، مؤكدًا أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن قصة السيدة سناء تعد ملهمة، حيث واجهت تحديات صعبة منذ اكتشاف إصابة زوجها بمرض الزهايمر عام 2018، ورفضت إيداعه في المستشفى، متحملة مسؤولية رعايته بنفسها، رغم توقف حساباته البنكية بسبب مرضه، إلى جانب استكمال تعليم أبنائها الثلاثة حتى التخرج من الجامعة، وذلك رغم معاناتها من مرض القلب.

وأكد كدواني أن الدولة قطعت خطوات مهمة في ملف تمكين المرأة، بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة في العالم تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويعكس إيمان الدولة بدور المرأة في تحقيق التقدم المجتمعي.

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