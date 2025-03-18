عاشت يتيمة وحادث قطار غيّر حياتها.. قصة كفاح مريم عامر الأم المثالية في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت وزارة التضامن الدكتورة مايا مرسي، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025، ومن بينهم مريم محمود عامر الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة السويس.

قصة مريم احمد محمود عامر 53 عام زادها الكفاح، هي أم حاصلة على ليسانس تربية، ولديها 3 أبناء الأول ليسانس آداب تخصص الجغرافيا والخرائط، الإبن الثاني بكالوريوس هندسة الاتصالات والالكترونيات، الإبن الثالث بكالوريوس تجارة.

نشأت الأم يتيمة حيث توفي والدها وهي في عمر الأربع سنوات وتولت والدتها رعايتها هي وأخواتها وهي في عمر الثامنة وعند عودتها من المدرسة تعرضت لحادث قطار نتج عنه بتر تحت الكوع باليد اليسرى وبتر أربع أصابع اليد اليمنى.

واعتادت الأم ممارسة حياتها بشكل طبيعي وتيقنت أن العلم هو سلاحها لمواجهة الحياة وتحدت الإعاقة وأنهت دراستها الجامعية بكلية التربية وعملت كمعلمة لغة انجليزية .

تزوجت الأم عام 1995 من زوجها الذي يعاني من شلل أطفال وأنجبت طفلها الأول عام 1996 وبعد ذلك رزقها الله بتوأم عام 2000 والذي تتطلب جهدا كبيرا في التربية والعناية .

تولت منصب مدير مدرسة في عمر 41 عاما فهي اصغر من تولي هذه المهمة سنا، ولكنها تعرضت لتعسف من رؤسائها وتم استبعادها من منصبها وأصيبت بجلطة وظلت تتعافى منها فترة طويلة وكان قرارها ترك العمل والخروج بمعاش مبكر .

قررت أن تقوم بممارسة هوايتها وهي رسم التابلوهات بالالوان والرسم بحرق الخشب وتدوير المخلفات وشغل الايبوكس وقامت بعمل معرض متميز من خلال مشروع الأسر المنتجة بدعم من زوجها واولادها.

لم تنسي العمل الخيري والخدمي فكانت عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات وكرمت ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في المجتمع عام 2019، وحفزت أبنائها للتفوق الدراسي واكتشاف مواهبهم وقدراتهم الخاصة في الرسم والموسيقى والجانب الرياضي واستكمال تعليمهم حتى حصلوا على مؤهلات عليا .