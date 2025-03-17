جامعة بنها ضمن 54 مؤسسة بحثية مصرية في مؤشر نيتشر للأبحاث

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حققت المركز 29 محليًا ضمن 54 مؤسسة بحثية مصرية، تشمل الجامعات والمستشفيات والمعاهد الصحية، وفقًا لنتائج مؤشر نيتشر للأبحاث العلمية. كما جاءت في المرتبة 21 بين 31 جامعة مصرية، تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وأضاف الجيزاوي أن الجامعة احتلت المركز 6201 عالميًا من بين 18,853 مؤسسة بحثية، وحصلت على المرتبة 3044 بين 5228 مؤسسة أكاديمية حول العالم. كما بلغت نسبة التعاون البحثي الدولي للجامعة 91.5%، مقابل 8.5% للتعاون البحثي المحلي.

وأوضح رئيس الجامعة أن مؤشر نيتشر يُعد من أبرز مؤشرات تقييم الأداء البحثي المؤسسي، حيث يعتمد على قياس الإنتاج العلمي للمؤسسات بطريقة موضوعية، من خلال عدد المقالات البحثية المنشورة في مجلات علمية مرموقة ضمن خمسة مجالات رئيسية: العلوم البيولوجية، الكيمياء، علوم الأرض والبيئة، علوم الصحة، والعلوم الفيزيائية، والتي يتم اختيارها بناءً على تقييم مستقل من قبل مجموعة من الباحثين.

ويتم تحديث بيانات المؤشر بانتظام، مع إتاحة أحدث البيانات عن آخر 12 شهرًا.

من جانبها، أشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن الجامعة حققت مراكز متقدمة محليًا في ثلاثة مجالات بحثية، حيث جاءت في المرتبة 12 في العلوم الصحية، و15 في العلوم البيولوجية، و21 في الكيمياء بين المؤسسات البحثية المصرية.