بينهم رضيعة عمرها 5 أيام.. ننشر أسماء مصابي حريق مخزن ميامي بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على كشف بأسماء مصابي حادث الحريق الذي اندلع، اليوم الاثنين؛ داخل مخزن أسفل عقار بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص تنوعت بين حروق وجروح واختناقات.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:

1- أحمد عارف عبد الودود، 27 سنة؛ اشتباه كسر باليد اليسرى، كدمات وسحجات.

2- باسم محمد حسن إبراهيم، 27 سنة؛ عوارض ارتجاج، كدمات وسحجات، حروق طفيفة بالرقبة.

3- عمر محمد ديب قطاس، 33 سنة؛ حروق من الدرجة الأولى بكف اليد اليمنى والجبهة.

4- حسن مجدي أمين، 31 سنة؛ حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه، الكفين، مشط القدمين، والرأس.

5- طارق رضا السعيد، 52 سنة؛ جلسة أكسجين، أسعف ورفض النقل.

6- رامز أشرف كمال، 18 سنة؛ جلسة أكسجين، أسعف ورفض النقل.

7- تيا هاني حمدي، 5 أيام؛ جلسة أكسجين، أسعفت والأهل رفضوا النقل.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمخزن بشارع المستجد من شارع إسكندر إبراهيم بمنطقة ميامي.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف و4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق إثر حدوث انفجار – جاري تحديد سببه ومصدره – داخل مخزن بالطابق الأرضي أسفل عقار بالشارع المشار إليه.

أسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقل 4 منهم إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، فيما رفض 3 مصابين باختناق النقل إلى المستشفى وجرى إسعافهم بموقع الحادث.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وأخمدت النيران ومنعت امتدادها إلى باقي طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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