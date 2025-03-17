بسبب انفجار.. إصابة 7 أشخاص إثر حريق مخزن في ميامي بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 7 أشخاص، بعضهم بحروق وجروح، اليوم الاثنين، إثر نشوب حريق داخل مخزن أسفل عقار بمنطقة ميامي شرقي الإسكندرية، فيما تبين من المعاينة أن الحريق ناتج عن انفجار.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمخزن بشارع المستجد من شارع إسكندر إبراهيم بمنطقة ميامي.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف و4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق إثر حدوث انفجار – جاري تحديد سببه ومصدره – داخل مخزن بالطابق الأرضي أسفل عقار بالشارع المشار إليه.

أسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقل 4 منهم مصابين بجروح وحروق إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، فيما رفض 3 مصابين باختناق النقل إلى المستشفى وجرى علاجهم بموقع الحادث.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وأخمدت النيران ومنعت امتدادها إلى باقي طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.