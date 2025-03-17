مشاجرة في المراغة.. إصابة مؤسس حملة تنظيف مقابر سوهاج بكسور وجروح

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب مؤسس حملة تنظيف المقابر فى سوهاج، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، بالمراغة شمالي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع مشاجرة ووجود مصاب دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير مباحث المديرية وقادها المقدم أحمد العمدة، رئيس مباحث مركز المراغة وقوع مشاجرة بين طرف أول "عبدالرحمن. ا" مؤسس حملة تنظيف المقابر بسوهاج في العقد الرابع من العمر مصاب بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وطرف ثان "عبدالمنعم. أ" 25 عامًا، وشقيقه "لؤي" 20 عامًا، وابن عمهم "أحمد. ع" 35 عامًا؛ بسبب خلافات الجيرة.

وجرى ضبط المتهمين المذكورين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.