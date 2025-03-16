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جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (صور)

06:02 م الأحد 16 مارس 2025
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  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (17)
  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (8)
  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (16)
  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (15)
  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (14)
  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (13)
  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (11)
  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (9)
  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (10)
  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (6)
  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (5)
  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (7)
  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (2)
  • عرض 17 صورة
    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (3)
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    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (4)
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    جامعة سوهاج تدعم 6 مبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصحة (1)
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سوهاج - عمار عبدالواحد:

وقع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، ستة عقود لرعاية المبتكرين، دعمًا لعدد من الشباب أصحاب المشروعات المتميزة، في إطار جهود الجامعة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة "الابتكار المستدام" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي.

وأوضح النعماني أن مكاتب "التايكو" بالجامعة تسهم في دعم المبتكرين عبر تطوير أفكارهم وتصنيع النماذج الأولية لها، إضافة إلى تسجيلها في مكتب براءات الاختراع لحماية الملكية الفكرية، مع العمل على تنفيذها عمليًا لتحقيق أقصى استفادة.

من جانبه، أشار الدكتور هاني محمود، مدير مكاتب "التايكو"، إلى أن العقود شملت ابتكارات متنوعة، منها:

روماني سليم: طريقة جديدة لتعليم المكفوفين بديلة عن طريقة برايل، وعصا ذكية للتنقل الآمن لذوي الإعاقة البصرية.

محمد السيد: فلتر لتنقية غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون من المصانع باستخدام رذاذ الماء.

ماريو مجدي: تطبيق إلكتروني للتعريف بالأماكن السياحية بأربع لغات، إضافة إلى لغة الإشارة.

رضوى أحمد: منتج غذائي طبيعي لتنشيط الذاكرة.

مريم عماد ومحمد مصطفى: جهاز محمول لمساعدة المكفوفين على التعرف على الاتجاهات والعوائق.

وأكدت الجامعة استمرار دعمها للابتكارات، بهدف تحويل الأفكار المتميزة إلى منتجات قابلة للتطبيق تسهم في التنمية المستدامة.

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حسان النعماني جامعة سوهاج
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