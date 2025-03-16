إعلان

ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالعاشر من رمضان

02:42 م الأحد 16 مارس 2025

ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالعاشر من رمضان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

شَنت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة برئاسة المهندس مصطفي عبد القادر مدير الإدارة وسعاد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية، وياسمين عبد ربه، وعزة فتحى المفتشين بالإدارة للمرور علي الأسواق بمدينة العاشر من رمضان.

وتحرر محضر رقم 2616 جنح أول العاشر من رمضان لعدم وجود فواتير وضبط 5 طن ملح طعام مجهول المصدر، كما جرى تحرير المحاضر التالية ( 2617 ـ 2620 - 2621 ) جنح أول العاشر وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، ومحمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع الانشطة التجارية للوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط ملح طعام العاشر من رمضان حملات تموينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض يصل لـ 5 درجات.. الأرصاد تعلن موعد عودة الأجواء الباردة
بعد وصوله لمستويات تاريخية.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟
إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد