ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالعاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:



شَنت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة برئاسة المهندس مصطفي عبد القادر مدير الإدارة وسعاد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية، وياسمين عبد ربه، وعزة فتحى المفتشين بالإدارة للمرور علي الأسواق بمدينة العاشر من رمضان.

وتحرر محضر رقم 2616 جنح أول العاشر من رمضان لعدم وجود فواتير وضبط 5 طن ملح طعام مجهول المصدر، كما جرى تحرير المحاضر التالية ( 2617 ـ 2620 - 2621 ) جنح أول العاشر وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، ومحمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع الانشطة التجارية للوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.