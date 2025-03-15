مصرع شاب وفتاة صدمتهما سيارة عقب مشاجرة بين عائلتين في المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي شاب وفتاة مصرعهما، بعد أن صدمتهما سيارة خلال مشاجرة طاحنة بين عائلتين بإحدى قرى مركز المنيا، وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالقرية منعا لتجدد الاشتباكات.

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الشرفا التابعة لمركز المنيا، ووجود حالة وفاة لفتاة وإصابة شاب آخر وحالته خطيرة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث من أجل السيطرة على المشاجرة، وتبين وقوعها بين سائقين بسبب أولوية المرور، وتطورت إلى تدخل بعض أفراد العائلتين، مما جعل أحد السائقين لاستقلال سيارته والسير بها بسرعة كبيرة بسبب التعدي عليه بالضرب، مما أسفر عن اصطدامه بشاب وفتاة.

أسفر الحادث عن مصرع فتاة تدعى " ب.ع" 27 سنة، و إصابة "ع.ط" 33 سنة ، بجروح خطيرة وتوفي بعدها بساعات، إثر اصطدام السيارة بهما واصابتهما بجروح وكسور متنوعة.

وجرى التحفظ على الجثتين، وتقرر التصريح بدفنهما عقب انتهاء أعمال التحقيق، وألقت قوات الأمن القبض على بعض المتهمين في المشاجرة، وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالقرية منعا لتجدد المشاجرة بين الطرفين.