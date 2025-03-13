بالفيديو.. سيارة مسرعة تدهس شابًا في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه بعدما دهسته سيارة مسرعة في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، قبل أن تفر هاربة من موقع الحادث.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية في المدينة، حيث تم توجيه سيارة إسعاف إلى الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين وفاة الشاب عبد الرحمن محي، المقيم في منطقة الدهشوري بمدينة بني سويف، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتباشر الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد هوية قائد السيارة الهاربة وضبطه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.