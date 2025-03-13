إعلان

بالفيديو.. سيارة مسرعة تدهس شابًا في بني سويف

08:22 م الخميس 13 مارس 2025

اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه بعدما دهسته سيارة مسرعة في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، قبل أن تفر هاربة من موقع الحادث.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية في المدينة، حيث تم توجيه سيارة إسعاف إلى الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين وفاة الشاب عبد الرحمن محي، المقيم في منطقة الدهشوري بمدينة بني سويف، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتباشر الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد هوية قائد السيارة الهاربة وضبطه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارة مسرعة تدهس شاب دهس شاب في بني سويف مدينة بني سويف الجديدة اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث تصادم القطار بالقنطرة شرق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حريق هائل في المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد (فيديو)
حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور