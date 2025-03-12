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ضبط المتهم بسرقة سيارة مندوب مبيعات في كفر الشيخ

07:47 م الأربعاء 12 مارس 2025

ضبط متهم-أرشيفية

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبط رجال مباحث قسم شرطة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عاطل في منتصف العقد الرابع من العمر لاتهامه بسرقة سيارة مندوب مبيعات وبحوزته السيارة.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة بندر دسوق يفيد بتلقي القسم بلاغًا من شرطة النجدة حول بلاغ المواطن"عبدالفتاح.ح.ع" 33 عامًا، مندوب مبيعات، مقيم بمدينة دسوق، حول اختفاء سيارته الملاكي.

وبالعرض على اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، أمر بتشكيل فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد عمر أبوبكر، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، ومعاونوه النقباء محمد الفقي، وأشرف عبدالحكم، وعمر البنداري، ونادر عبدالعال، لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

وتوصل فريق البحث الجنائي إلى مرتكب الواقعة ويدعى "أحمد.م.ع" 45 عامًا، عاطل، مقيم بالإسكندرية، فيما نجح رجال مباحث القسم بالتنسيق مع ضباط مديرية أمن الأسكندرية في ضبط المتهم، والسيارة المبلغ بسرقتها.

وبمواجهة المتهم أقر بصحة ما جاء في بلاغ صاحب السيارة، وبتحريات المباحث تبين أنه عقب سرقته للسيارة توجه بها إلى مسقط رأسه في محافظة الإسكندرية.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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ضبط المتهم كفر الشيخ سرقة سيارة
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