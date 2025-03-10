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نجاح استئصال ورم ضخم بالغدة الدرقية بمجمع الإسماعيلية الطبي

10:59 م الإثنين 10 مارس 2025

الطاقم الطبي رفقة المريض

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أجرى مجمع الإسماعيلية الطبي جراحة ناجحة لاستئصال ورم ضخم بالغدة الدرقية لمريضة تبلغ من العمر 63 عامًا، كانت تعاني من صعوبات تنفسية حادة بسبب ضغط الورم على القصبة الهوائية والأعصاب المسؤولة عن الصوت والتنفس.

كما تفاقمت حالتها نتيجة السمنة المفرطة ومتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، ما جعل التدخل الجراحي بالغ التعقيد.

تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بالكامل دون المساس بالأعصاب أو الأحبال الصوتية، مع الحفاظ على التكوين التشريحي لعضلات الرقبة والغدد الجار درقية، مما ساعد في تجنب مضاعفات نقص الكالسيوم بعد الجراحة.

أُجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبدون أي تكلفة على المريضة، رغم رفض مستشفيات أخرى استقبال حالتها، إذ تتجاوز تكلفة العملية في القطاع الخاص 150 ألف جنيه.

قاد الفريق الطبي د. أحمد نائل، استشاري ورئيس قسم جراحة الأورام، وشارك في الجراحة د. محمد جاد، أخصائي جراحة الأورام، ود. محمود فهمي، طبيب مقيم جراحة الأورام، إلى جانب فريق التخدير بقيادة د. حسام عاطف، استشاري التخدير.

ويواصل مجمع الإسماعيلية الطبي تقديم خدماته الطبية المتقدمة، مؤكدًا التزامه بتوفير رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير.

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استئصال ورم بالغدة الدرقية نجاح استئصال ورم بالغدة الدرقية مجمع الإسماعيلية الطبي
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