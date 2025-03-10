المشدد 10 أعوام لمدانٍ بالاتجار في المخدرات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الإثنين، حضوريًا بمعاقبة عاملٍ بالسجن المشدد 10 أعوام، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، عما أُسنِد إليه من اتجارٍ في جوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين، مع مصادرة المخدر المضبوط، والسلاح الناري، والدراجة النارية المضبوطين، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبو زيد، وعبد الرحمن محمد الشهاوي، وأمانة سر محمد عبد الوهاب أبو طالب، وذلك في القضية رقم 32736 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3638 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، قد أحال المدعو "ف.ر.م.ح"، 30 عامًا، عاملًا، ويقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته عما أُسنِد إليه.

وتبيّن أنه في يوم 5 ديسمبر 2024، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر، كما أحرز بقصد الاتجار جوهر الميثامفيتامين المخدر، وسلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" غير مرخص، وطلقة نارية من ذات العيار.