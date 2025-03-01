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أول قتيل في نهار رمضان.. مقتل شاب بطلقات نارية بقنا

04:09 م السبت 01 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقى شاب يبلغ من العمر 30 عامًا مصرعه اليوم السبت، في أول أيام شهر رمضان المبارك، إثر إطلاق نار غامض بقرية السمطا بمركز الوقف شمال محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا من مركز شرطة الوقف يفيد بمصرع الشاب، ويدعى م.ع، بعد تعرضه لطلقات نارية في ظروف غامضة.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة. وحرر محضر بالواقعة، فيما كلفت الجهات المعنية وحدة المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث وكشف تفاصيله وضبط الجناة.

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قنا مقتل شاب جريمة قتل
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