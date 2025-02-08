محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد بلدية يانغتشو الصينية ويشيد بعمق العلاقات

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفد بلدية يانغتشو الصينية في زيارة رسمية بهدف تعزيز سبل التعاون بين محافظة الإسماعيلية وبلدية يانغتشو. ترأس الوفد السيد بان قوه تشيانغ، عمدة مدينة يانغتشو ورئيس منظمة مدن القنوات، بحضور عدد من القيادات المحلية والمسؤولين عن قطاع الاستثمار والعلاقات الخارجية بالمحافظة.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين مصر والصين وتبادل الخبرات الثقافية والاقتصادية، حيث يهدف الوفد إلى استكشاف فرص التعاون بين الإسماعيلية وبلدية يانغتشو في مجالات الصناعة، التعليم الفني، وكذلك تبادل المعرفة حول تطوير المناطق القنالية.

وناقش الوفد الصيني سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري عبر القناة، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين المدينتين.

وأكد محافظ الإسماعيلية على عمق العلاقات المصرية الصينية وأهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة من التعاون، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية تتمتع بالعديد من المقومات التي تجعلها مركزًا مهمًا للاستثمار والتبادل الثقافي بين البلدين، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه مدينة يانغتشو في مجال القنوات وتطويرها، وهي المدينة التي انطلقت منها فكرة مشروع القناة الكبرى في الصين.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تسعى بقوة نحو تنفيذ أهداف استراتيجية 2030 عبر الاستثمار في الإنسان، مشيرًا إلى المبادرات المختلفة لدعم التعليم الفني والتكنولوجي، مثل مبادرة “جسور”، داعيًا إلى المزيد من التعاون مع الجانب الصيني في هذا القطاع.

من جانبه، أعرب عمدة مدينة يانغتشو عن سعادته بالزيارة، مؤكدًا أن الصين تسعى لتعميق التعاون مع مصر في جميع المجالات، خاصةً الاقتصادية والثقافية. وأشار إلى أن العديد من الشركات الصينية، بما في ذلك مصنعين تابعين لمدينة يانغتشو، تعمل حاليًا في الإسماعيلية، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد نقطة انطلاق لتطوير المشاريع المستقبلية، مؤكدًا أن المنطقة القنالية قد تصبح “سنغافورة جديدة” بفضل الرؤية الاستراتيجية لمصر.

وفي نهاية اللقاء، قام محافظ الإسماعيلية بإهداء درع المحافظة لرئيس الوفد الصيني، كما قام عمدة مدينة يانغتشو بإهداء محافظ الإسماعيلية درعًا يحمل رمز الربيع الصيني، تعبيرًا عن عمق العلاقات بين البلدين.