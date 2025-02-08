بالأسماء.. إصابة 5 مواطنين في حادث مروري بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 5 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب بالطريق الأوسطي نزلة بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال 5 مواطنين مصابين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص جراء تصادم وانقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها، تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المختصة.

واستقبل مستشفى بلبيس المصابين 5 أشخاص وهم: حسن.ص. ح 47 سنة، حسام. س."60 سنة، أحمد.د.ش 42 سنة، رمضان.أ .ع" 23 سنة، يوسف ا 25 سنة مقيمين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية وجرى تقديم الرعاية الصحية لهم.