إعلان

بالأسماء.. إصابة 5 مواطنين في حادث مروري بالشرقية

12:02 م السبت 08 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 5 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب بالطريق الأوسطي نزلة بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال 5 مواطنين مصابين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص جراء تصادم وانقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها، تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المختصة.

واستقبل مستشفى بلبيس المصابين 5 أشخاص وهم: حسن.ص. ح 47 سنة، حسام. س."60 سنة، أحمد.د.ش 42 سنة، رمضان.أ .ع" 23 سنة، يوسف ا 25 سنة مقيمين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية وجرى تقديم الرعاية الصحية لهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية حادث مروري مديرية أمن الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تحيا مصر يعيش الأزهر".. البسمة على وجوه طلاب معهد محمود عنبر في أول أيام التيرم الثاني- فيديو وصور

إعلان

إعلان