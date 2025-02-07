محافظ أسوان يتفقد الخدمات الصحية في منشية الخزان -صور

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد محافظ أسوان، اللواء دكتور إسماعيل كمال، وحدة صحة أسرة منشية الخزان للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

أكد المحافظ على اهتمام الدولة بصحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية الشاملة لهم بأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن ذلك يتم تنفيذه في إطار المنظومة الصحية الجديدة التي تحظى بمتابعة دؤوبة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تشمل المنظومة الجديدة 11 مستشفى و 112 مركزاً طبياً ووحدة صحية تعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الحالات المرضية.

أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمستوى المتميز للوحدة، وكفاءة العاملين وحسن تعاملهم مع المراجعين، معرباً عن شكره للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للمنظومة الجديدة.

كما أثنى على التعاون المثمر بين مختلف الهيئات المشاركة في المنظومة، مثل هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والجودة الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، لإنجاح المنظومة وتحقيق أهدافها المنشودة.