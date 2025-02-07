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الوردية الأخيرة.. مصرع عامل داخل أحد المصانع بالمنيا

03:27 م الجمعة 07 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

لقي عامل مصرعه صعقاً بالكهرباء، أثناء عمله داخل أحد المصانع بمدينة المنيا الجديدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصدر.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغاً يفيد مصرع "ج، ك" 35 سنة، فني كهرباء، مقيم متأثراً بصعق كهربائي أثناء عمله داخل مصنع رخام بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة .

انتقلت الإسعاف وفريق من المباحث إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصدر بالمنيا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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