محافظ أسيوط يطلق مبادرة مجموعات تقوية مجانية لطلبة الشهادة الإعدادية

أسيوط- محمود عجمي:

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ببدء تنفيذ مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع مدارس المحافظة، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتحقيق التفوق الدراسي لجميع الطلاب.

وأكد المحافظ أن هذه المجموعات تهدف إلى توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب، خاصة طلاب الشهادة الإعدادية، لضمان تحسين مستواهم العلمي والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية، موضحا أنها ستشمل جميع المواد الدراسية، وسيقوم بتدريسها معلمون متخصصون، مما يعزز قدرات الطلاب في مختلف المواد.

وأشار المحافظ إلى أهمية هذه الخطوة في رفع مستوى التعليم في جميع أنحاء المحافظة وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب، مما يعزز فرصهم في تحقيق التفوق الدراسي. كما شدد على أن تكون هذه المجموعات مفتوحة لجميع الطلاب دون أعباء مالية، لتخفيف الضغط المادي عن الأسر.

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه سيتم تنظيم المجموعات في مختلف المدارس على مستوى المحافظة، وتستهدف طلاب الشهادة الإعدادية. ستقدم هذه المجموعات خلال أوقات الفراغ، مما يتيح للطلاب فرصة الاستفادة من دروس إضافية في جو من التعاون بين الطلاب والمعلمين.

وأشاد أبو النصر بدور المعلمين في دعم العملية التعليمية، وحثهم على الاهتمام بالطلاب وتوفير بيئة تعليمية جيدة تشجع على التحصيل الدراسي. وأكد أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطط المحافظة لتطوير التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بالمنظومة التعليمية.