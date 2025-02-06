هيئة قناة السويس تعلن عن وظائف لخريجى الجامعات.. تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة

الإسماعيلية – أميرة يوسف:



أعلنت هيئة قناة السويس عن فتح باب تسجيل السيرة الذاتية لخريجي الجامعات المصرية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بهدف اختيار الكفاءات المطلوبة للعمل بنظام التعاقد محدد المدة، عند الحاجة، في مدن القناة الثلاث.



أوضحت الهيئة أن التسجيل متاح في عدة تخصصات تشمل الطب البشري يشترط الحصول على بكالوريوس الطب من جامعة مصرية أو ما يعادلها، مع الحصول على درجة الماجستير أو الزمالة، أو التسجيل في الماجستير بعد إنهاء الفصل الأول.

الهندسة التخصصات المطلوبة هي ميكانيكا قوى – كهرباء قوى – كهرباء اتصالات – مدني – بناء سفن – إنتاج ، المحاسبة يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة (إنجليزي) في تخصص المحاسبة.

المحاماة: يتطلب الحصول على ليسانس حقوق (إنجليزي) أو ليسانس الشريعة والقانون (إنجليزي)، مع القيد أمام المحاكم الابتدائية بجداول المحامين المشتغلين، البحوث الإدارية والقانونية: يشترط الحصول على ليسانس حقوق (إنجليزي) أو ليسانس الشريعة والقانون (إنجليزي).



حددت هيئة قناة السويس عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ،أن يكون حديث التخرج، بمؤهل لا يقل عن 80% أو GPA 3.0 B لنظام الساعات المعتمدة ،إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، إلى جانب إجادة استخدام الحاسب الآلي ،أداء الخدمة العسكرية (للذكور) بدرجة قدوة حسنة أو الإعفاء منها ،ألا يزيد العمر عن 28 عامًا لجميع التخصصات، باستثناء الطب البشري حيث يُشترط ألا يزيد السن عن 32 عامًا ،القبول بالعمل في أي من مدن القناة الثلاث بعد اجتياز الاختبارات والفحص الطبي.



دعت الهيئة الراغبين في التسجيل إلى الدخول عبر الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس وملء استمارة التقديم

وأشارت هيئة قناة السويس إلى أن الطلبات التي لا تستوفي الشروط لن يتم النظر فيها، مؤكدة أن التسجيل لا يعني القبول النهائي، وإنما يأتي ضمن عملية الاختيار التي تتم وفق الاحتياجات الفعلية للهيئة.







