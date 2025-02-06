الشتاء يعود بقوة.. موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية بأمطار وصقيع - صور

لحظات من الرعب.. ماذا حدث داخل مطعم وجبات سريعة في بورسعيد ؟ - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل وأحياء الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وصل حد الصقيع.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 14 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 37 كيلو متر/ الساعة، فيما تراوح ارتفاع الأمواج بين 4 إلى 6 أمتار.

ونشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سيارات لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف أنحاء المدينة مع استمرار عمل غرفة الطوارئ لتلقي شكاوى المواطنين.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف أي تجمعات للمياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وشدد على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك، منوهًا إلى تخصيص أرقام للطوارئ وخطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين.