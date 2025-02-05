مأساة دماريس.. الأب والأم والأبناء الأربعة نجوا من الموت اختناقًا في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيبت أسرة كاملة مكونة من 6 أشخاص بحالة من الاختناق نتيجة تسرب غاز البوتاجاز داخل منزلهم بحي شمال مدينة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود بلاغ من أهالي قرية دماريس، باختناق أسرة كاملة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: "م، ح، م" 55 سنة، وزوجته "د. أ" 44 سنة، وأبنائهما الأربعة بحالة من الاختناق، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصدر.

جرى فصل الغاز عن المنزل بمعرفة الفنيين لحين انتهاء الفحص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.