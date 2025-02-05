ضبط 2 طن مكرونة بدون بيانات في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت إدارة تموين مركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط كمية كبيرة من المكرونة بدون إنتاج صلاحية، وكميات كبيرة من عسل الجلوكوز بدون فواتير.

كان الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، قد وجه بتشكيل حملات تموينية بإدارة تموين مركز دسوق للمرور على محال البقالة لضبط المخالفين منهم، وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

ووفق ذلك شُكلت حملة مكونة من محمد جابر عطية، رئيس جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز دسوق، وأحمد الصالحي، المفتش بجهاز الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة تموين غرب ووسط الدلتا لضبط المخالفين في الأسواق الكائنة بمركز دسوق.

وتمكنت الحملة من ضبط 2 طن مكرونة بدون بيانات إنتاج أو صلاحية بإحدى قرى مركز دسوق، وحُرر عن ذلك القضية رقم 2289 لسنة 2025 جنح مركز شرطة دسوق، والقضية رقم 2290 لسنة 2025 جنح مركز شرطة دسوق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 600 كيلو عسل جلوكوز بدون فواتير، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2291 لسنة 2025 جنح مركز شرطة دسوق.