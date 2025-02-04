توفير 342 فرصة عمل داخل 9 شركات بالقليوبية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية، عبر النشرة القومية للتشغيل الصادرة عن وزارة العمل، توفير 342 فرصة عمل جديدة خلال شهر فبراير الحالي، داخل 9 شركات كبرى بالمحافظة.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تنمية الإنسان وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تقديم برامج تطوير مهارات تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن الوظائف المتاحة تتميز برواتب مجزية ومزايا متعددة للعاملين، وتشكل جزءًا من جهود مديرية العمل لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة ودعم الاقتصاد المحلي.