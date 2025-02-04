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انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة غدًا

07:05 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

المخرجة هالة جلال

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تنطلق غدًا الأربعاء فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي تستمر حتى 11 فبراير، برئاسة المخرجة هالة جلال. ويقام حفل الافتتاح في السابعة مساءً بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ الإسماعيلية اللواء طيار أكرم محمد جلال، إلى جانب نخبة من نجوم وصُنّاع السينما، من بينهم عمرو يوسف، رانيا يوسف، سلوى محمد علي، محمد حاتم، أميرة فتحي، هالة خليل، وساندرا نشأت.

وأكدت رئيسة المهرجان، هالة جلال، أن هذه الدورة تتميز بتنوع الأعمال المشاركة والأنشطة المصاحبة، مشيرة إلى أن المهرجان يسعى لعرض أفلام تناقش قضايا المجتمع برؤية سينمائية متميزة، إلى جانب توفير منصة لدعم المواهب الجديدة.

ويشهد الافتتاح عرض الفيلم المصري "ثريا"، الذي يستند إلى أحداث حقيقية، ويتناول قصة فتاة من قرية نائية تواجه تحديات بعد إصابة شقيقها بمرض نادر، بينما تتوالى جرائم قتل الفتيات على يد عصابات مجهولة. الفيلم من إخراج أحمد بدر كرم، في أولى تجاربه السينمائية الطويلة، ويطرح قضايا مجتمعية مثل الجهل والخوف والاستغلال في إطار درامي مشوق.

وعلى مدار أسبوع، يقدم المهرجان مجموعة من الأفلام التسجيلية والقصيرة، إلى جانب ورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة نقاد ومخرجين وصُنّاع سينما. كما يشمل المهرجان عروضًا خاصة لأفلام وثائقية ورسوم متحركة قصيرة تتناول موضوعات إنسانية وثقافية واجتماعية.

يذكر أن المهرجان ينظمه المركز القومي للسينما سنويًا، ويعد من أعرق الفعاليات السينمائية بالمنطقة، حيث انطلق عام 1991، ليصبح منصة رئيسية لدعم الأفلام التسجيلية والقصيرة والمواهب الصاعدة في صناعة السينما.

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مهرجان الإسماعيلية الدولي هالة جلال أحمد فؤاد هنو محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال ساندرا نشأت
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