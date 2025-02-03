رئيس مياه أسيوط يتابع أعمال تنفيذ محطة عرب المدابغ -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد المهندس محمود شحاته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الاثنين، مجمع محطات معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ في أسيوط، برفقة المهندس أحمد ورد، استشاري الشركة القابضة، والمهندسة فريال عمر، مدير عام الصرف الصحي بالشركة.

جاءت الزيارة لمتابعة أعمال التنفيذ بمحطة عرب المدابغ (1)، التي تنفذها شركة ترسانة الإسكندرية بتكلفة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه، تحت إشراف شركة مياه أسيوط؛ تشمل الأعمال إضافة طاقة تصميمية تبلغ 35 ألف متر مكعب يوميًا، ليصبح إجمالي الطاقة المستهدفة 105 آلاف متر مكعب يوميًا.

كما تمهّد الزيارة إجراءات طرح محطة عرب المدابغ (2)، التي من المقرر رفع طاقتها التصميمية إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة مدينة أسيوط والقرى المحيطة بها، واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في العقد المقبل.

وعقب الجولة التفقدية، عقد شحاته اجتماعًا مع المسؤولين لمراجعة ما تم إنجازه وتذليل أي عقبات تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة، تأتي هذه الجهود في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات التنموية والخدمية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.