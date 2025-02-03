إعلان

وكيل تعليم المنوفية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

01:19 م الإثنين 03 فبراير 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن قرب انتهاء أعمال المراجعة للشهادة الإعدادية، وأنها في مراحلها النهائية، ومن المنتظر إعلانها صباح غد الثلاثاء.

أضاف "صلاح" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن نسبة النجاح ستكون أقل من العام الماضي لكنها طيبة، لافتًا إلى احتمالية تأجيلها إلى يوم الأربعاء، حال احتاج المراجعون لبعض الوقت.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت في 18 يناير الماضي بمحافظة المنوفية على مستوى المراكز والمدن واستمرت لمدة 5 أيام من خلال 398 لجنة، واستقبلت 86 ألف و696 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمشاركة 14 ألف و154 (رئيس لجنة- مراقب أول- مراقب- ملاحظ- إداري) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل
أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وموجة التقلبات الجوية