وكيل تعليم المنوفية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن قرب انتهاء أعمال المراجعة للشهادة الإعدادية، وأنها في مراحلها النهائية، ومن المنتظر إعلانها صباح غد الثلاثاء.

أضاف "صلاح" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن نسبة النجاح ستكون أقل من العام الماضي لكنها طيبة، لافتًا إلى احتمالية تأجيلها إلى يوم الأربعاء، حال احتاج المراجعون لبعض الوقت.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت في 18 يناير الماضي بمحافظة المنوفية على مستوى المراكز والمدن واستمرت لمدة 5 أيام من خلال 398 لجنة، واستقبلت 86 ألف و696 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمشاركة 14 ألف و154 (رئيس لجنة- مراقب أول- مراقب- ملاحظ- إداري) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.