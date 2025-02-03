نقيب البيطريين بالفيوم: قرار تصفية الأسد كان سليمًا وهدفه إنقاذ حياة الحارس -صور

الفيوم - حسين فتحى:

كشف الدكتور على سعد على نقيب البيطريين بمحافظة الفيوم، الأسباب التى دفعت العاملين بحديقة حيوان الفيوم، بتصفية الأسد الذي قتل حارسه " سعيد جابر الدس" يوم الجمعة الماضي.

وقال إن قرار تصفية أسد حديقة حيوان الفيوم، كان سليما 100%، وأن أي قرار آخر كان سيكون جريمة فى حق "عم سعيد".

أوضح سعد، أن "عم سعيد" كان بين أنياب الأسد وكان فى طريقه إلى التهامه بشكل نهائى، ولكن صدر قرار التصفية لإنقاذ إنسان كرمه الله سبحانه وتعالى على بقية المخلوقات.

وذكر أنه لم يكن هناك أى تقصير من جانب إدارة حديقة الحيوان رغم نقص الإمكانيات، لافتا إلى أن من يتهمون إدارة حديقة حيوان الفيوم بالتقصير لم يروا مشهد الأسد وهو يحاول التهام حارسه، مطالبًا المسئولين عن حدائق الحيوان بتوفير وسائل الأمان لكافة المتعاملين مع الحيوانات المفترسة.

وكان "عم سعيد"، لقى مصرعه يوم الجمعة الماضي داخل حديقة الحيوان، وبحسب شهود عيان، فإن الحارس المذكور، كان يقوم بواجبه كالمعتاد، عندما لاحظ أن أحد الأسود علقت قدمه في أسلاك القفص، لم يتردد لحظة واحدة، ودخل إلى القفص لإنقاذ الأسد، وبمجرد أن اقترب من الأسد انقض عليه الأخير بشكل مفاجئ، والتهم رأسه ورقبته في لحظات قليلة، لم يتمالك الحارس نفسه، وسقط على الأرض جثة هامدة.

أكد الدكتور على سعد، أنه جرى دفن الأسد الذى التهم حارسه "سعيد جابر الدش" مساء الجمعة الماضي، داخل مبنى حديقة الحيوان التى شهدت الواقعة.

وكشف سعد فى تصريح لـ"مصراوي"، عن إعداد حفرة داخل حديقة الحيوان لدفن الأسد، نافيًا ما تردد حول دفن الأسد فى مدفن صحي للنفايات بالظهير الصحراوي لمحافظة الفيوم.

فى السياق ذاته، وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، جمعية الأورمان بتوفير جهاز العروس لابنة عم "سعيد جابر"، كما استقبل أسرة الفقيد فى مكتبه، وأكد أن المحافظة لن تتوانى في مد يد العون لأسرة المرحوم سعيد جابر، وتلبية أي متطلبات للزوجة والأبناء، موجهاً وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء التدخلات الاجتماعية اللازمة لأسرة الفقيد، وسرعة إنهاء إجراءات تسوية المعاش، ودفع المصروفات الدراسية للأبناء لحين إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وكذلك التنسيق مع جمعية الأورمان لتوفير جهاز عروسة لابنة الفقيد.

وسلم محافظ الفيوم، أسرة الفقيد، مساعدات مالية وعينية من المحافظة، ومساعدات مالية مقدمة من المؤسسة الفرعية للتكافل، ومساعدات عينية مقدمة من جمعية الأورمان.

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