"روح لكبير المنطقة خد إذن".. تفاصيل مقتل "فرارجي الغلابة" ببنها بسبب تخفيض الأسعار

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خلاف على أسعار بيع الدواجن تسبب في مقتل الشاب عربي العشماوي والملقب بـ "فرارجي الغلابة"، في منطقة كفر الجزار، بمدينة بنها في محافظة القليوبية.

وتسبب تخفيض أسعار الدواجن في غضب جيران الشاب من أصحاب المحلات الأخرى، لتنتهي حياته بطريقة مأساوية بعد إطلاق النار عليه من قبل تاجر آخر وسط الشارع والمارة.

المجني عليه "عربي"، يبلغ من العمر 40 عامًا مقيم بقرية الرملة مركز بنها، ويعمل تاجر فراخ، افتتح محلًا لبيع الدواجن في منطقة كفر الجزار منذ يومين، وقرر البيع بأسعار مخفضة أقل من السوق بمناسبة حلول شهر رمضان.

قرار "عربي" بتخفيض الأسعار أغضب أقرانه من أصحاب المحلات الأخرى، وحاولوا إجباره على البيع بالسعر المتفق عليه بينهم حتى لا يتسبب في خسارة المحلات الأخرى لتندلع بينهم مشاجرة انتهت بتوعد صاحب محل مجاور، ويدعى "م. أ" 33 عامًا، للمجني عليه بتأديبه، وفق ما ذكره شهود العيان.

وأوضح شهود العيان أن صاحب المحل المتهم حاول إجبار المجني عليه على الالتزام بأسعار السوق، إلا أن "عربي" رفض، حيث اندلعت مشادة بينه وبين المتهم الذي حاول إجباره على الذهاب لوالده لمناقشته في مسألة تخفيض الأسعار، قائلا له "روح لكبير المنطقة عشان تاخد إذنه في الأسعار"، لتتفاقم الأمور ليغادر المتهم وهو يتوعد "عربي" قائلا: "وربنا هربيك وأعلمك الأدب وهقطع لسانك".

وأضاف شهود العيان أنه في ثاني يوم من افتتاح المحل قام المتهم باصطحاب شخصين آخرين، ونادى على "عربي" بعيدًا عن كاميرات المراقبة، وما هي إلا لحظات حتى أخرج المتهم فرد خرطوش"، وأطلق عيارًا ناريًا استقر برأس المجني عليه، مما أدى إلى وفاته في الحال، ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

وأكد الشهود أن الحادثة لم تكن مشاجرة، وإلا قد تمكنوا من التدخل لفضها قبل أن تحدث الجريمة، مؤكدين أن المجني عليه كان يلقب بـ "بائع الغلابة"، وكان شخص مسالم وفي حاله، مؤكدين أنه من البداية لم يكن مرحب به من قبل أصحاب محلات الدواجن الأخرى بسبب سمعته الجيدة وتخفيضه للأسعار باستمرار وهو ما يرفضه كبار أصحاب المحلات.

وتابع شهود العيان، أن "عربي" كان في أوقات كثيرة يساعد المحتاجين وغير القادرين على الشراء، مطالبين بالقصاص العادل من المتهمين، وإنزال أقصى عقوبة عليهم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، قيام المجني عليه ويدعى "عربي العشماوي" بافتتاح محل فراخ منذ يومين وبيعها بأسعار مخفضة، ما أثار غضب المتهم صاحب محل فراخ بجواره مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها المتهم باستخراج سلاح ناري محلي الصنع "فرد خرطوش" وأطلق عيار ناري استقر برأس المجني عليه ما أودى بحياته في الحال.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد قنديل والنقيب أحمد محسن عمارة والنقيب مصطفى الديب والنقيب محمد رمضان معاونى رئيس المباحث جرى ضبط المتهم، والسلاح النارى المستخدم في الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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