بالصور- استخراج 13 جنيها من معدة طفل في الدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

تمكن الفريق الطبى بوحدة الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى الأطفال جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من استخراج 13 جنيها من معدة طفل يبلغ من العمر 15 عاما.

وقال بيان لجامعة المنصورة، إن الطفل حضر إلى الاستقبال يعانى من آلام أثناء البلع، وبعد إجراء أشعة على الصدر أوضحت وجود عملة معدنية فى المرئ

وبعرض الحالة على الدكتور محمد عز أستاذ الجهاز الهضمى ورئيس الوحدة، قرر عمل منظار لاستخراج العملة المعدنية لوجودها فى المرئ مع وجود صعوبة فى البلع.

جرى عمل المنظار تحت إشراف الدكتور أحمد مجاهد أستاذ الجهاز الهضمى والدكتور شيرين الزينى أستاذ مساعد الجهاز الهضمى و الدكتور إسراء زينهم المدرس المساعد بالوحدة.

وفؤجى فريق العمل بقيادة الدكتور أحمد حسن والدكتور إسراء زينهم بوجود عدد كبير من الجنيهات فى معدة الطفل بلغ عددها 13 جنيها.

واستخرج الدكتور أحمد حسن جميع الجنيهات عن طريق المنظار بسلام بدون حدوث مضاعفات.

من جانبه قال الدكتور أشرف الشرقاوى مدير عام مستشفى الأطفال، إن وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال من الوحدات المتميزة على مستوى الجمهورية والتى تقدم الكثير من الخدمات الخاصة بأمراض الجهاز الهضمى والكبد للأطفال على مستوى الجمهورية وخاصة منطقة الدلتا مقدما الشكر للأطباء الوحدة وأطباء التخدير والتمريض وفنى المناظير.