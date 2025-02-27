محافظ الأقصر يبحث تعزيز التعاون مع السفير الأسترالي

الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، السفير أكسل وابنهورست، سفير أستراليا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالسفير الأسترالي، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وأستراليا، ومؤكدًا حرصه على توسيع آفاق التعاون بين الأقصر وأستراليا في مختلف المجالات. كما استعرض المحافظ المقومات الفريدة التي تتمتع بها الأقصر، سواء على مستوى الاستثمار أو مكانتها الأثرية والسياحية، معربًا عن تطلعه لتوقيع اتفاقية تآخٍ بين الأقصر وإحدى المدن الأسترالية ذات الطابع السياحي والتاريخي المشابه، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعداد السياح الأستراليين القادمين لزيارة المدينة.

من جانبه، أكد السفير الأسترالي حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مصر، معربًا عن تطلعه لمزيد من الشراكات في مختلف المجالات. كما أشار إلى أهمية الأقصر باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات المصرية التي تحظى باهتمام السياح الأستراليين، خاصة المهتمين بالسياحة الثقافية والتاريخية.