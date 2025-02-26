مطبخ الخير.. 60 ألف وجبة إفطار تنتظر الصائمين في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

يستعد المطبخ الخيري المقام بجهود عدد من أهالي قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لتجهيز وجبات فطور شهر رمضان المبارك 2025 والذي يقدم نحو 3 آلاف وجبة يوميا خلال الشهر المبارك فضلا عن تقديم أكثر من 600 وجبة كل جمعة من كل أسبوع على مدار العام.

أجرى "مصراوي" بثا مباشرا من داخل مطبخ الخير الخيري بقرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية والذي يقدم وجبات بشكل دوري وثابت على مدار العام للتكفل بالأسر الأكثر احتياجا في القرية والعزب المجاورة، ويعمل بالمطبخ الخيري عدد كبير من سيدات القرية تطوعا دون مقابل.

وقال إسلام عطية ابن محافظة الشرقية لـ مصراوي، إنه أسس مطبخ الخير في عام 2009، لافتا إلى تقديم وجبات لأبناء القرية بالتعاون مع بنك الطعام المصري، مضيفا: فضلنا نزود أعداد المستهدفين حتى وصلنا لأزمة كورونا وكان لازم نوصل للناس في بيوتها ورغم التعثر والأزمة قدرنا نستمر".

وتابع عطية أن كل فريق العمل في المطبخ الخير يعمل متطوعا، لافتا إلى أن كل المتطوعات من النساء من أهل القرية رغبة في المشاركة في فعل الخير، لافتا إلى أن الجميع يعمل بنظام وتنسيق فيما بينهم وكأنها خلية نحل.

وأوضح أن المطبخ يعمل على مدار العام إذ يقدم وجبات كل جمعة من كل أسبوع طول العام بواقع 600 وجبة للأهالي المرفق أسمائهم والذين تصلهم الوجبات بشكل دوري، باستثناء شهر رمضان المبارك الذي يتم تقديم وجبات بشكل يومي خلاله للأسر المستحقة بمتراوح 2000 إلى 3000 وجبة.

وأكد إسلام عطية على تقديم وجبات غنية بالبروتين والكربوهيدرات والنشويات وتقديم فواكه وأحيانا حلويات للأشخاص والأسر بغرض تقديم أطعمة متكاملة من حيث القيمة الغذائية لهم، مؤكدا على تقديم الطعام كمثل أطعمة المنازل والتي تطهى على أعلى مستوى وبأفضل جودة ونظافة. وتستهدف تقديم 60 ألف وجبة خلال شهر رمضان المقبل 2025.