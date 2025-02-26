850 مشترك في المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن فعاليات المسابقة الرمضانية المشتركة لحفظ القرآن الكريم وتفسير جزء "عم"، مستمرة داخل ديوان عام المديرية وجميع الإدارات التابعة للمديرية بكافة مدن المحافظة، والتي تنظمها مديرية الأوقاف بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أنه من المقرر أن يجري انتهاء فعاليات المسابقة غدًا الخميس.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، إن إجمالي عدد المشاركين في المسابقة بلغ 850 متسابق من مختلف الأعمار في مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن إجراءات المسابقة تتضمن القرآن الكريم إلى جانب بيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء نبأ "عم يتساءلون" من خلال كتاب البيان عن المنتخب في تفسير القرآن الكريم الجزء الثلاثون.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص 200 ألف جنيه جوائز لهذه المسابقة، مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، ومن المقرر أن يجري توزيع الجوائز خلال احتفالية المديرية بليلة القدر.

وتتضمن المسابقة 4 مستويات الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب، ويكون عمر المتقدم لهذا المستوى لا يزيد عن 21 عامًا، ويتضمن المستوى الثاني حفظ ثلاث أرباع القرآن الكريم مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب.

ويتضمن المستوى الثالث حفظ نصف القرآن الكريم مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب، والمستوى الرابع يتضمن حفظ ربع القرآن الكريم مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب.







