أول تعليق من مفتي الجمهورية بشأن عمليات النصب في المنصات الإلكترونية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حذر الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، من خطورة عدد من التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، حيث يواجه مفهوم الأسرة محاولات هدم والسعي الي ذوبان هذه الكتلة الصلبة، خاصة في الدول الإسلامية والعربية والشرق الأوسط.

وحول إيداع الأموال في البنوك قال مفتي الجمهورية أنه لا حرج فيه، موضحا أن دار الإفتاء أكدت على شرعية الوعاء الاستثماري بالبنوك، كونها لها ضوابط تحمي من عمليات النصب التي انتشرت مؤخرًا في المنصات الإلكترونية التي تجمع الأموال من المواطنين ثم تختفي، وكذلك عمليات النصب والمعروفة بـ "المستريح".

جاء ذلك خلال ندوة دور الأسرة في مواجهة التحديات التي نظمتها جامعة بنها في حضور مفتي الجمهورية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وطلاب وقيادات جامعة بنها.