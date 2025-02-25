مفتي الجمهورية: "لا صداقة بين ولد وبنت.. ولا حرج في مهنة الميكب أرتست"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حذر الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، من خطورة عدد من التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، حيث يواجه مفهوم الأسرة محاولات هدم والسعي الي ذوبان هذه الكتلة الصلبة، خاصة في الدول الإسلامية والعربية والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال ندوة دور الأسرة في مواجهة التحديات التي نظمتها جامعة بنها في حضور مفتي الجمهورية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وطلاب وقيادات جامعة بنها.

وردا على أسئلة الطلاب أكد مفتي الجمهورية أن تهنئة المسلمين للمسيحيين من باب البر والإحسان والأخوة، مشيرا إلى وجود إباحة للمسلم بزواج الكتابية فكيف يعيش هذين الزوجين إذا كانت هناك حرمة في التهنئة بالأعياد والمناسبات.

وقال مفتي الجمهورية ردا على سؤال إحدى الطالبات، إنه لا توجد صداقة بين ولد وبنت بل يوجد زمالة بالضوابط الشرعية، لأن الصداقة معناها انفتاح وأسرار لا تجوز بين ولد وبنت.

كما أكد مفتي الجمهورية، أنه لا حرج في العمل بمهنة الميكب أرتست وفق الضوابط الشرعية ووسط النساء دون الخروج عن المقاصد الشرعية.

وحول لبس الفتاة البنطلون قال مفتي الجمهورية، إن الإسلام لديه ضوابط عامة لملابس المرأة، ألا يكون ضيقا أو يشف أو يظهر المفاتن والعورات من هنا فأي لباس ليس فيه هذه المتناقضات فهو مناسب للمرأة في أي مكان أو تجمع.