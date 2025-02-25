ميناء دمياط يعلن إجراءات جديدة بشأن تسجيل شاحنات النقل -مستند

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة ميناء دمياط، التزام جميع أصحاب تراخيص مزاولة نشاط أعمال النقل الصادرة من ميناء دمياط والسارية بما قاموا بتسجيله على منظومة الحجز المسبق دخول (Booking) لشاحنات النقل باستكمال دورة العمل الآلي للشاحنة عند عمل الكاشير بموجب الكارت الإلكتروني الخاصة برسم المشفر (RFID) الخاص بهم.

وقالت الهيئة، إنه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2/3/2025 وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا حال مخالفة ما ورد بالبند رقم 1 ورغبة مالك شاحنة النقل أو قائدها عمل كاشير للشاحنة على صاحب ترخيص مزاولة نشاط أعمال نقل آخر (غير الذي استخدم تطبيق الحجز المسبق دخول (Booking) لتلك الشاحنة سيتحمل صاحب ترخيص النقل الذي قام بعمل كاشير للشاحنة دون قيامه بعمل حجز مسبق لها دخول (Booking) غرامة مخالفة تعليمات تشغيل المقررة بموجب القرار المنظم في هذا الشأن.

ووجهت هيئة الميناء، بلصق الإعلان على جميع منافذ (دخول - خروج) وكاشيرات هيئة الميناء، وذلك لإخطار أصحاب تراخيص النقل الصادرة من الميناء.

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