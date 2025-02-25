"بدأت بعشاء وانتهت بـ نصباية".. ماذا حدث لضحايا FBC في كفر الشيخ؟

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من القلق تسود بين أبناء محافظة كفر الشيخ، عقب الإعلان عن خسارة عدد من المواطنين أموالهم بعد اشتراكهم في منصة إلكترونية تدعى "FBC"، ما أدى إلى لجوء البعض منهم لتحرير بلاغات في مديرية أمن كفر الشيخ ضد المنصة ومسئوليها، والداعمين لها.

كان قسم جرائم الإنترنت بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقى أول بلاغ رسمي ضد منصة FBC الإلكترونية على خلفية استيلاء المسؤولين عنها على أموال أصحاب البلاغ.

وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 3 أحوال لسنة 2025 استيلاء مسئولي تلك المنصة على مبالغ مالية تخطت 60 ألف جنيه من الضحيتين صاحبي البلاغ بزعم تنفيذ بعض المهام الخاصة في المنصة مقابل الحصول على أرباح يومية.

واتهم الضحيتان في البلاغ مسؤولي تلك المنصة بالنصب، والاستيلاء على الأموال بدون وجه حق، وتوظيف الأموال.

وفي السياق أكد المستشار محمد فاروق، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ودفاع الضحيتين لمصراوي، أنه جرى تقديم البلاغ ضد كل من المنصة والتي تبين فيما بعد بأنها وهمية هدفها الاستيلاء على أموال المواطنين، وضد مشرفي جروبات تحمل اسم المنصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وكذا ضد الأرقام المخصصة للمحافظ الإلكترونية التي تتلقى من خلالها أموال الضحايا.

وكشف محامي الضحيتين عن وجود مروجين في مدينة دسوق كأول مدينة في محافظة كفر الشيخ يظهر فيها ضحايا لتلك المنصة الوهمية، بينما البلاغ الذي جرى تحريره لضحاياه يعد أول بلاغ رسمي في قسم جرائم الإنترنت بمديرية أمن كفر الشيخ.

وقال إن الترويج للمنصة وإيقاع الضحايا يبدأ عن طريق عشاء عمل يدعو إليه المروجين للمنصة، من أجل جذب الضحايا للاشتراك لكن في النهاية انتهى الأمر بكارثة بخسارة الضحايا أموالهم نتيجة استيلاء مسؤولي المنصة عليها.

وأضاف أن هناك عدد كبير من المواطنين في مدينة دسوق وضواحيها ضحايا تلك المنصة حصلوا على قروض مالية من البنوك وجمعيات المشروعات الصغيرة مقابل الاشتراك فيها وجار تقديمهم بلاغات إلى قسم جرائم الإنترنت بمديرية أمن كفر الشيخ بشأن الاستيلاء على أموالهم دون وجه حق من مسئولي تلك المنصة.