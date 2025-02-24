جامعة قناة السويس تُنظم فعاليات توعوية بالتعاون مع منطقة وعظ الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظّمت جامعة قناة السويس، فعاليات توعوية موسعة بالتعاون مع منطقة وعظ الإسماعيلية، بهدف نشر المفاهيم الصحيحة للدين وتعزيز الوعي والانتماء الوطني بين الطلاب. جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي هذا التعاون في إطار الشراكة المستمرة بين الجامعة ومنطقة الوعظ، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني.

وشملت الفعاليات ندوات ومحاضرات توعوية استهدفت طلاب كليات التربية الرياضية، الزراعة، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، حيث قدّمها وعاظ الأزهر بقيادة فضيلة الشيخ أشرف السعيد مهدي، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى.

ونظّمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب هذه الندوات، تحت إشراف تنفيذي للدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وبمشاركة الدكتورة هبة الدناصوري، مستشار النشاط الاجتماعي، وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وفي مستهل الفعاليات، استقبل الدكتور محمد عبد النعيم وفد منطقة وعظ الإسماعيلية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكدًا على دور الجامعة في تعزيز الوعي الديني والقيم الأخلاقية والوطنية لدى الشباب.