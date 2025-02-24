مواعيد غلق المحلات والمطاعم في الشرقية خلال شهر رمضان

الشرقية -ياسمين عزت

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء لبدء تطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك، وإجازة عيد الفطر المبارك علي أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية صباحا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وقرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ،ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

أوضح محافظ الشرقية، أنه سيتم تطبيق توقيتات الغلق المحددة للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1446 هـ، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقاً لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.

وأكد محافظ الشرقية أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.

أشار المحافظ إلى أنه بموجب القرار تمتد ساعات عمل المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام، على أن يتم الإغلاق يومياً في تمام الساعة الثانية صباحاً، مع السماح للمطاعم والكافيهات بخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة كما تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

وأضاف المحافظ أن القرار يستثنى من هذه المواعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية للتأكد من تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان المبارك والتنبيه على أصحابها بالالتزام بالمواعيد المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين.