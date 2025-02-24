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أم وأبنائها الثلاثة.. اختناق أسرة في بني سويف بسبب تسرب غاز

11:04 ص الإثنين 24 فبراير 2025

أسطوانة غاز

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيبت أم وأبنائها الثلاثة بحالة اختناق، صباح اليوم الإثنين، إثر تسرب غاز طبيعي، بشقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة إلى المستشفى الجامعي، وهم "هبة.ر.س"،43 عامًا، و أبنائها "فاطمة.أ.س"، 12 عامًا، و "حمزة.أ.س"، 4 أعوام، و "سلمى.أ.س" 9 أعوام، مصابين بحالة إختناق وآلام في المعدة، وحالتهم العامة متوسطة، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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