25 مليون بيضة سنويًا.. "مزارع شوشة" قصة نجاح عمرها 46 عامًا في المنيا -صور

المنيا- جمال محمد:

تُعد مزارع شوشة للدواجن في محافظة المنيا من أكبر المشروعات في مصر، لإنتاج الدواجن وبيض المائدة، ويبلغ عمر المشروع نحو 46 عاما.

وأنشئت مزارع شوشة في عام 1979 بالظهير الصحراوي الغربي لمركز سمالوط، وتضم عدد كبير من العنابر التي تساهم في إنتاج ما يقرب من 25 مليون بيضة سنويًا.

كاميرا "مصراوي" قامت بجولة داخل المشروع العملاق، برفقة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والذي أوضح أن المزارع نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة للمحافظة، وقريباً ستوزع الفائض على المحافظات المجاورة.

وأشار كدواني إلى أن المزارع تضم نحو 99 ألف دجاجة، تنتج نحو 65 ألف بيضة يوميا، ونحو 2160 طبق يوميا، أي ما يقرب من 25 مليون بيضة سنويًا.

كما أكد المحافظ أن إنتاج المزارع العملاقة لعب دوراً في تثبيت سعر أطباق البيض في الأسواق بسعر 150 جنيها، ويتم بيعه من المزرعة بـ 148 جنيه، ما تسبب في القضاء على أزمة بيض الطعام في المحافظة وجميع مركزها، وتوفيره في جميع المعارض والسلاسل التجارية .

وحذر المحافظ من أية زيادات لدى البائعين، مؤكداً تشديد الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توفير اطباق بيض المائدة بسعره الحقيقي وعدم التلاعب بالأسعار.