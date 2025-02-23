محافظ جنوب سيناء يلتقي بمشايخ وعواقل نويبع.. تعرف على السبب -صور

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جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء ، صباح اليوم ، لقاءً موسعًا مع المشايخ والعواقل والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني بمدينة نويبع، لاستعراض استراتيجية التنمية المستدامة التي اعتمدها الرئيس السيسي، إلى جانب استراتيجية مصر 2030 ، وسبل دمج البدو ضمن مشروعات التنمية المختلفة.

وخلال اللقاء جرى قراءة الفاتحة على أرواح اثنين من مستشاري المحافظ والسائق اللذين وافتهما المنية إثر حادث أليم أثناء تأديتهم عملهم، وقد عبر المحافظ عن حزنه الشديد لوفاتهم، مقدمًا أحر التعازي لأسرهم، مشددًا على أن المحافظة لن ننسى تضحياتهم.

وهنأ المحافظ الحضور بمناسبة العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، والذي يوافق الذكرى الـ36 لاستعادة طابا، مؤكدًا على أهمية هذه المناسبة في تعزيز روح الانتماء والولاء بين أبناء المحافظة، كما هنأ الجميع بحلول شهر رمضان الكريم، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.

واستعرض المحافظ أبرز ملامح استراتيجية التنمية المستدامة، التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع المجالات، مؤكدًا على أهمية دمج كافة فئات المجتمع، خاصة البدو، في مشروعات التنمية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المناطق.

وأكد المحافظ على ضرورة الترويج للمشروعات البيئية والتراثية، والتي تشكل أولوية في استراتيجية التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة من خلال الحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي في آن واحد، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تقوم على خمسة محاور أساسية، هي:

النمو الاقتصادي الشامل: لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة والزراعة.

العدالة الاجتماعية: لضمان توزيع عادل للموارد والخدمات، بما يضمن تحسين جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وتعزيز المساواة بين الجنسين والشباب.

الاستدامة البيئية: للعمل على الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وتعزيز المشاريع الخضراء والطاقات المتجددة، خاصة في المناطق السياحية والبيئية مثل جنوب سيناء.

الحوكمة الرشيدة: لتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع قطاعات الدولة، وتطوير الإجراءات الحكومية لتسهيل الحصول على الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

الابتكار والتكنولوجيا: لدعم الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات، من أجل تحسين الإنتاجية وتطوير المشروعات في القطاعين العام والخاص.

واستمع المحافظ إلى مطالب البدو والمستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى الحياة وتوفير فرص العمل، مع التركيز على دمج كافة فئات المجتمع في التنمية المستدامة.

وأكد الجميع على أهمية التعاون بين كافة الأطراف، لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم المشروعات البيئية التي تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية مصر 2030.