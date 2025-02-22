بالصور.. محافظ أسيوط يتابع أعمال السيطرة على حريق بوحدة سكنية

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أسيوط - محمود عجمي:

تابع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أعمال السيطرة على حريق في وحدة سكنية بأحد العقارات الكائنة بشارع محمود رشوان بحى شرق مدينة أسيوط، بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو أي إصابات.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد حدوث حريق داخل وحدة سكنية بالدور الخامس بالعقار 36 شارع محمود رشوان بحي شرق مدينة أسيوط.

وتوجه المحافظ إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة، حيث جرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم إخلاء المبنى كإجراء احترازي وفصل المرافق (الغاز الطبيعي، الكهرباء) وفرضت قوات المرور طوقاً أمنياً بالمنطقة لمنع أي إعاقة لأعمال الإطفاء وتم الإطفاء والتبريد.

وأوضح المحافظ أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح و أية إصابات تذكر، وبالفحص الأولي تبين اشتعال النيران نتيجة ماس كهربائي أدى الى تلفيات بعض قطع الأثاث بغرفة النوم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.