محافظ الأقصر يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بمركز القرنة -صور

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الأقصر - محمد محروس:

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، معرض "أهلاً رمضان" بمركز القرنة، يرافقه الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، ومصطفى جبريل، رئيس مركز ومدينة القرنة.

وأشاد محافظ الأقصر، بجودة المنتجات وتنوعها، مؤكدًا أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة. كما وجّه بضرورة استمرار هذه المعارض في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين.

ويأتي المعرض تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار عادلة، وضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمواطنين، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب مثل شهر رمضان.

من جانبه، أكد الدكتور تامر صلاح مختار أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، من بينها الأرز، والسكر، والزيت، والدقيق، واللحوم، والدواجن، وغيرها من المنتجات الضرورية التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الكريم.

ويعد معرض "أهلاً رمضان" بمدينة القرنة واحدًا من سلسلة معارض تُقام بمختلف مراكز محافظة الأقصر، في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.