خنق وضرب حتى الموت.. عامل المنيا قتل زوجته لرفضها زواجه من أخرى

المنيا- جمال محمد:

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، محاكمة عامل منهم بقتل زوجته في إحدى قرى مركز بني مزار لرفضها زواجه من سيدة أخرى، إلى جلسة الاثنين المقبل لاستكمال المرافعة.

وعقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، محمد أحمد الشحات، محمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن، خالد محمد الغني، محمد مصطفى هارون.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو الماضي عندما قام المتهم "أ.ح" 34 سنة، عامل، بقتل زوجته "ب.م.أ"، 28 سنة، داخل منزلهم بقرية أبو العودين، بسبب رفضها زواجه من سيدة أخرى.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بارتكاب الواقعة مع سبق الإصرار والترصد، وبيت النية بقتلها باستخدام عصا، وما لبث وأن خلى بها اعتدى عليها بالضرب المبرح ثم خنقها بيده حتى أزهق روحها، ثم انتقل إلى المستشفى برفقة أهلها ظناً منه أنها لازالت على قيد الحياة، ولكن تبين تعرضها للضرب والقتل، وجرى إلقاء القبض عليه.