15 معرضا و 31 منفذا.. ننشر أماكن "أهلا رمضان" بمراكز وقرى المنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا عن افتتاح العديد من معارض ومنافذ "أهلًا رمضان" بجميع قرى ومراكز المحافظة المختلفة، بتخفيضات تصل إلى 30% على بعض السلع.

وبلغ عدد المعارض التي تم افتتاحها 15 معرضًا، بالإضافة إلى 31 منفذًا مختلفًا لتغطية جميع القرى والعزب، وتسهيل عملية وصول المواطنين إليها.

وجاءت أماكن المعارض والمنافذ كالتالي:

مركز العدوة : 2 منفذ الأول بشارع مصطفي كامل، والثاني بشارع بورسعيد.

مركز مغاغة: 2 معرض الأول بحديقة طه حسين والثاني بشارع الجمهورية.

مركز بني مزار: 2 منفذ الأول بشارع العاشر من رمضان والثاني بقرية القيس.

مركز مطاي: معرض بشارع المدينة المنورة، و9 منافذ كائنة بجوار مسجد صلاح الدين، الوحدة المحلية بجوار النافورة، مطاي البلد، شارع الهداية، قرية أبو عزيز، قرية إبوان، قرية منبال، قرية بردنوها، وقرية حلوة.

مركز سمالوط: 2 معرض الأول بشارع الإدارة الزراعية بطريق مصر أسوان الزراعي، والثاني بجوار السينما، ومنفذ بالوحدة المحلية بطريق مصر أسوان الزراعي.

مركز المنيا: 4 معارض الأول بشارع كورنيش النيل أمام راية بجوار التنظيم والإدارة، والثاني بشارع السلخانة بحي أبو هلال، والثالث بالمنيا الجديدة الحي الرابع، والرابع بقرية صفط الخمار، و3 منافذ الأول بميدان البوستة، والثاني بجوار عمر أفندي، والثالث بجوار مسجد عمر ابن الخطاب.

مركز أبوقرقاص: 2 معرض الأول بشارع الجمهورية، والثاني شارع بورسعيد أمام المستشفي، ومنفذ بالعجيلي بشارع بورسعيد، ومنفذ الوحدة المحلية بأسمنت، و2 منفذ بقرية بني موسي، و2 منفذ بقرية إتليدم، ومنفذ بقرية أبوقرقاص البلد.

مركز ملوي: 2 معرض الأول بشارع توني بك، والثاني بشارع بنك مصر بطريق مصر أسوان الزراعي، ومنفذ بشارع توني بك، 3 منافذ بشارع العرفاني، ومنفذ بشونة بنك مصر، ومنفذ بشارع الحلاجة.

مركز ديرمواس: 2 معرض الأول بالوحدة المحلية أمام الإدارة التعليمية، والثاني أمام مستشفي ديرمواس التخصصي، ومنافذ الأول بطريق مصر أسوان الزراعي، والثاني بجوار مجلس المدينة، والثالث بجوار مستشفي ديرمواس العام.