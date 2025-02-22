زراعة البحيرة: 280 ألف فدان من القمح منتظر حصادها هذا العام

280 ألف فدان من القمح منتظر حصادها هذا العام

البحيرة - أحمد نصرة:

صرح الدكتور حسني عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المساحة المنزرعة بالقمح داخل المحافظة تبلغ 280 ألفًا و147 فدانًا هذا الموسم .

وأكد وكيل الوزارة أن الحالة العامة للمحصول جيدة ومبشرة ولم يتم تسجيل أية إصابات بمرض الصدأ الأصفر حتى الآن، لافتا إلى أن لجان المكافحة والإرشاد الزراعى يؤدون دور فعال في متابعة محصول القمح بواسطة المرور اليومى على حقول المزارعين للإطلاع على الحالة المرضية في جميع مراكز زراعات القمح المختلفة.

ووجه عزام بسرعة علاج أية إصابات تظهر بالمحصول من خلال إدارة المكافحة، وإدارة الإرشاد الزراعى، ولجان المكافحة والإرشاد والإدارات والجمعيات الزراعية، مع توفير المبيدات اللازمة الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى العلاج من قبل المزارع موضحًا أن المبيدات متوفرة منذ بداية الموسم بالجمعيات الزراعية بكافة مراكز المحافظة.