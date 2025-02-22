بالصور- إصلاح كسر ماسورة مياه في محطة الرمل بالإسكندرية

الشمس الصغيرة لم تغادر السماء.. موجة من الطقس السيئ تجتاح الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أنهى حي وسط الإسكندرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب، اليوم السبت، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بمنطقة محطة الرمل، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا يفيد حدوث كسر بماسورة مياه بشارع سان سابا بمنطقة محطة الرمل، وانتقل مسئولي إدارة الطرق والمرافق وشركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة حدوث كسر بماسورة مياه بالشارع المشار إليه، ما أدى إلى تراكم المياه، دون أي تأثير على حركة المرور.

وأوضح الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى إصلاح الماسورة بالتنسيق مع شركة المياه وجاري رصف موقع الإصلاح من خلال مديرية الطرق والنقل.